"Голос" заявил о блокировании командировки его депутатов в США

Народные избранники улетят в Америку в частном порядке.

"Голос" заявил о блокировании командировки его депутатов в США
Фото: facebook/Кіра Рудик

Политическая партия "Голос" заявила о блокировании командировки ее депутатов в Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в заявлении партии.

"Для организации поездки мы не просили у любых представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встречи или сопровождения, ведь привыкли самостоятельно решать подобные вопросы. Мы хотим пользоваться исключительно своими правами народных депутатов, руководителей и членов политической партии на осуществление политической деятельности за границей в интересах Украины", - говорится в заявлении.

В "Голосе" уточнили, что в США должны были поехать пять нардепов от фракции по официальному приглашению американской стороны, которые должны были встретиться с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры.

"Однако официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград. Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов «Голоса» стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия властей прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением нашей политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты", - заявляют в "Голосе".

Такой подход там считает советским.

"Нам досадно, что на тридцать первом году независимости Украины представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется, как диссидентам прошлого века, преодолевать океан в частном порядке", – резюмировали в "Голосе".

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