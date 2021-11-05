Заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", - "Схемы"

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания роSSийского Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать "харьковские соглашения". Участником заседания был и Руслан Демченко, занимавший тогда должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Среди аргументов Демченко были высокие цены на роSSийский природный газ для Украины.

"В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с роSSийской стороной на переговоры относительно корректировки цены на газ, и договоренностей, и компромисса", – отметил он.

Демченко также утверждал, что "харьковские соглашения" и роSSийский флот в Крыму – это стабильность для Украины.

"Черноморский флот РоSSийской Федерации не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации, как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота (...) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание роSSийского Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности» – подчеркивал дипломат.

Позиция комитета нацбезопасности тогда разделилась: 7 депутатов проголосовали за ратификацию харьковских соглашений в ВР и 7 - против. Поэтому комитет рекомендовал только рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале. На следующий день, 27 апреля 2010 года, ВР большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.