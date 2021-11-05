Госэнергонадзор проверит причины аварийной остановки энергоблоков на ТЭС Ахметова

Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты проводят ряд мероприятий с целью выяснения причин аварийной остановки блоков №4 «ДТЭК Кураховская ТЭС», №6 и №11 «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и №8 «ДТЭК Добротворская ТЭС». Такие действия осуществляются по обращению НЭК «Укрэнерго» и согласно решению СНБО", - говорится в пресс-релизе инспекции.

Из-за аварийной остановки ряда частных энергоблоков государство было вынуждено в начале ноября просить об аварийной помощи у Беларуси и Словакии.

"Для выяснения причин возникновения и развития технологических нарушений представители Госэнергонадзора включены в состав комиссий по расследованию технологических нарушений и прибыли на указанные объекты. В частности, будут изучены обстоятельства аварийных отключений на этих энергоблоках ТЭС и выполнение организационно-технических мероприятий согласно требованиям нормативно -правовых актов и правил в области электроэнергетики", - сообщил Госэнергонадзор.

Напомним, что "Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.