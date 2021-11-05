Госэнергонадзор проверит причины аварийной остановки энергоблоков на ТЭС Ахметова

Дефицит электроэнергии заставил Украину просить Беларусь о помощи.

Госэнергонадзор проверит причины аварийной остановки энергоблоков на ТЭС Ахметова
Бурштинська ТЕС
Фото: energo.dtek.com

Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты проводят ряд мероприятий с целью выяснения причин аварийной остановки блоков №4 «ДТЭК Кураховская ТЭС», №6 и №11 «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и №8 «ДТЭК Добротворская ТЭС». Такие действия осуществляются по обращению НЭК «Укрэнерго» и согласно решению СНБО", - говорится в пресс-релизе инспекции.

Из-за аварийной остановки ряда частных энергоблоков государство было вынуждено в начале ноября просить об аварийной помощи у Беларуси и Словакии.

"Для выяснения причин возникновения и развития технологических нарушений представители Госэнергонадзора включены в состав комиссий по расследованию технологических нарушений и прибыли на указанные объекты. В частности, будут изучены обстоятельства аварийных отключений на этих энергоблоках ТЭС и выполнение организационно-технических мероприятий согласно требованиям нормативно -правовых актов и правил в области электроэнергетики", - сообщил Госэнергонадзор.

Напомним, что "Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

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