Более 40 стран мира, включая Украину, пообещали отказаться от угля

Ряд крупнейших потребителей угля соглашение не поддержали.

Более 40 стран мира, включая Украину, пообещали отказаться от угля
Фото: depositphotos.com

Более 40 стран мира, в число которых входит и Украина, в рамках климатического саммита COP26 в Глазго пообещали отказаться от угля.

Об этом сообщили английские СМИ со ссылкой на британское правительство.

Кроме Украины, декларацию о постепенном сокращении использования угля для производства электроэнергии поддержали Канада, Польша, Вьетнам, Чили. В то же время, ряд наиболее зависимых от угля стран - Австралия, Индия, Китай, США - обязательство не подписали.

Уголь является одним из самых больших факторов глобального потепления и изменения климата.

Стороны, подписавшие соглашение, обязались прекратить инвестиции в новое производство угля. Они также установили дедлайны для отказа от угля: для крупных экономик – до 2030 года, для более бедных стран – до 2040 года.

Среди подписантов декларации есть также десятки организаций и несколько крупных банков.

Напомним, что Украина подписалась под декларацией об остановке процесса сокращения лесного покрова и под обязательством о сокращении выбросов метана на 30%.

Кроме того, Украина поддержала план создания глобальной энергосети, которая призвана ускорить мировой переход на альтернативную энергетику.

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