Более 40 стран мира, включая Украину, пообещали отказаться от угля
Ряд крупнейших потребителей угля соглашение не поддержали.
Более 40 стран мира, в число которых входит и Украина, в рамках климатического саммита COP26 в Глазго пообещали отказаться от угля.
Об этом сообщили английские СМИ со ссылкой на британское правительство.
Кроме Украины, декларацию о постепенном сокращении использования угля для производства электроэнергии поддержали Канада, Польша, Вьетнам, Чили. В то же время, ряд наиболее зависимых от угля стран - Австралия, Индия, Китай, США - обязательство не подписали.
Уголь является одним из самых больших факторов глобального потепления и изменения климата.
Стороны, подписавшие соглашение, обязались прекратить инвестиции в новое производство угля. Они также установили дедлайны для отказа от угля: для крупных экономик – до 2030 года, для более бедных стран – до 2040 года.
Среди подписантов декларации есть также десятки организаций и несколько крупных банков.
Напомним, что Украина подписалась под декларацией об остановке процесса сокращения лесного покрова и под обязательством о сокращении выбросов метана на 30%.
Кроме того, Украина поддержала план создания глобальной энергосети, которая призвана ускорить мировой переход на альтернативную энергетику.