Депутатке от "Слуги народа" грозит уголовная ответственность за несанкционированную ТВ-трансляцию матча "Динамо" – "Барселона"

Официальным транслятором матчей ЛЧ в Украине является платформа MEGOGO.

Депутатке от "Слуги народа" грозит уголовная ответственность за несанкционированную ТВ-трансляцию матча "Динамо" – "Барселона"
Ирина Борзова
Фото: regionews.ua

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов минимально уступило "Барселоне" (0:1).

Несмотря на то, что официальным транслятором матчей ЛЧ в Украине является платформа MEGOGO, взглянуть на игру неожиданно получили возможность все желающие, поскольку депутат "Слуги народа" Ирина Борзова провела трансляцию обоих таймов встречи на личной странице в Facebook, сообщает xsport.ua.

Стрым присутствующей на игре чиновнице просмотрели более 34 тысяч человек.

Соответствующие публикации в ее профиле уже стерты. Однако в действиях депутата все равно есть состав преступления, предусмотренного ст. 176 УК – нарушение авторских прав.

Если медиа сервис MEGOGO решит подать заявление в полицию, Борзовой может грозить до пяти лет лишения свободы.

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