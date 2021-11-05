Дмитруку угрожает исключение из "Слуги народа"

Депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Артему Дмитруку грозит исключение из фракции и партии.

Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал глава партии Александр Корниенко.

"Как будет складываться ситуация, мне трудно спрогнозировать, но та риторика, которую проводит господин Артем, точно не "слуг народа", а тех партий, которые названы именами тех, кто в санкциях", - сказал Корниенко, намекая на "Партию Шария".

Несколько недель назад Анатолий Шарий на своем Youtube-канале опубликовал интервью с Дмитруком, в котором тот заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".

Корниенко подчеркнул, что решение об исключении из партии может быть принято после соответствующего решения фракции, в состав которой он, как первый вице-спикер, не входит.

"Если фракция задаст вопрос об исключении, мы в автоматическом режиме исключаем из партии", - подчеркнул Корниенко.

Съезд партии "Слуга народа" состоится до конца ноября.

Напомним, что владелец одного из одесских спортивных клубов Артем Дмитрук попал в Верховную Раду после того, как выиграл выборы в округе №133 (Киевский район Одессы).

Дмитрук родился в Казатине Винницкой области. В возрасте 13 лет переехал в Одессу. До того, как заняться спортом, он работал телохранителем, грузчиком и частным предпринимателем. Дмитрук – мастер спорта по паверлифтингу, многократный чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.