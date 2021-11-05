"Никаких доказательств": Аваков рассказал, как СНБО принимал санкции

Бывший министр сообщил, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в материалах вообще не было.

Информацию о компаниях и людях, которых должны были внести в санкционные списки, члены СНБО получали за 5 минут до начала заседания. При этом часто в этих материалах не содержалось ни одной доказательной базы.

Об этом бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что в какой-то момент СНБО начал "штамповать" санкции. Такие действия, по его словам, были недопустимы.

"Каждое СНБО я приходил – я, член СНБО, не маленький, не последний – я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого (заседание – ред.) выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: “А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?” Они говорят: “Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну, у меня таких справок полный стол завален – они половина неправда, а половина их надо дорабатывать. На основе чего (внесенная фирма – ред.)?» - сказал Аваков.

Бывший министр также сообщил, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в материалах вообще не было. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что якобы просто не успели размножить.

Ранее в Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список свыше ста человек, которых ошибочно "причислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу 15 октября сказал, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" по ошибке внесли более 100 человек. Однако впоследствии в комментарии Громадскому Данилов объяснил, что это не так и в список внесли 108 человек не ошибочно, а с ошибками в данных.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Однако он добавил, что среди более 650 человек таки был один, который оказался в перечне случайно, и санкции в отношении него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список – по личным мотивам или по какой-то конкретной ошибке – Данилов не уточнил.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Мехаке Алексаняне.