Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, у него провалы в памяти, - адвокат

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в результате голодовки у его подзащитного начались серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Гварамия сегодня посетил экс-президента в изоляторе. По итогам визита адвокат заявил, что у Саакашвили проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти.

"Он (Саакашвили – ред.) не может вспомнить имена людей. Пока что мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом , наверное, об этом должны сказать врачи", – сказал Гварамия.

Он обратился к власти с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудили против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Ранее врач по согласию Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемию (заболевание крови), и подчеркнул, что "ему категорически нельзя голодать".