Умер бывший депутат Георгий Крючков

Ему было 92 года.

Умер бывший депутат Георгий Крючков
Георгій Крючков

На 93-м году жизни скончался народный депутат Украины 3, 4 созывов (Коммунистическая партия), председатель комитета по национальной безопасности и обороне (1998-2000 г., 2002-2006 г.) Георгий Крючков.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины 7-го созыва Ирина Спирина.

Георгий Крючков в 1951-1955 гг. работал в управлении Министерства юстиции УССР при Запорожском облисполкоме. Занимал разные должности в местных структурах Компартии Украины.

Был народным депутатом Украины третьего (март 1998 – апрель 2002 г.) и четвертого созыва.

С июля 1998 г. по февраль 2000 г. и с июня 2002 г. по апрель 2006 г. занимал должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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