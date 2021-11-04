Рада приняла закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Участниками Фонда, кроме государства, могут быть международные финансовые организации, другие юридические лица

?Рада приняла закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
Фото: Lb.ua

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Закон определяет правовой статус, особенности образования и основы деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, устанавливает порядок определения критериев субъектов предпринимательства и финансовых учреждений, обязательства по кредитным договорам между которыми могут гарантироваться Фондом.

Согласно Закону, Фонд является небанковским финансовым учреждением с особым статусом, выполняющим функции по обеспечению поддержки субъектов микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства, физических лиц - предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, путем частичного гарантирования выполнения таких обязательств субъектов по кредитным договорам.

Учредителем Фонда является государство в лице Кабинета Министров. Решение о создании Фонда также принимает Кабмин.

Фонд не относится к категории государственных целевых фондов, приобретает статус финансового учреждения и право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг после включения его в Государственный реестр финансовых учреждений, ведение которого осуществляет Национальный банк Украины, и получения лицензии в порядке, установленном законом и нормативно-правовыми актами НБУ.

Участниками Фонда кроме государства могут быть международные финансовые организации, другие юридические лица.

Закон также определяет ключевые вопросы деятельности Фонда:

  • порядок формирования уставного капитала Фонда, условия его увеличения и уменьшения;
  • порядок созыва, компетенция и порядок принятия органами управления Фонда своих решений;
  • порядок определения критериев в отношении субъектов предпринимательства, имеющих право на частичное гарантирование выполнения обязательств по кредитным договорам.

Фонд, как небанковское финансовое учреждение, будет подпадать под регулирование и надзор органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых услуг.

Отметим, что законопроект доработали после того, как Рада в мае 2020-го отправила законопроект №3205-1 на повторное первое чтение.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4046 о государственной помощи молодым фермерам.

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