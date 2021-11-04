Референдум по Конституции Беларуси состоится в феврале 2022 года, - Лукашенко

Перед референдумом проект будет рассмотрен на заседаниях рабочей группы и Конституционной комиссии.

Референдум по Конституции Беларуси состоится в феврале 2022 года, - Лукашенко
Фото: скрін відео

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, сообщил, что референдум за обновленную Конституцию страны запланирован на февраль 2022 года.

Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Лукашенко отметил, что перед референдумом проект новой Конституции будет рассмотрен на заседаниях рабочей группы и Конституционной комиссии, а затем - опубликован для общественного обсуждения.

Обнародованный проект изменений в Конституцию Беларуси не содержит значительного перераспределения властных полномочий от президента в парламент и Кабмин, как об этом анонсировалось ранее. Кроме того, Конституционная комиссия предложила устранить из основного закона положение о нейтралитете страны.

Напомним, Лукашенко поручил подготовить проект новой Конституции после массовых протестов в 2020 году, связанных с подлогами на выборах президента. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – только 10%, однако этим цифрам в стране мало кто верит. Альтернативный подсчет голосов избирателей, проводимый с помощью специальной интернет-платформы, показал, что Тихановская выиграла выборы президента Беларуси в первом туре.

В новой Конституции планируется прописать ограничение на количество президентских сроков. По словам главы конституционной комиссии Петра Миклашевича, один человек не сможет занимать должность более двух сроков. Лукашенко уже был президентом пять сроков подряд, а легитимность нынешнего шестого срока не признается Европейским Союзом, США, Великобританией, Украиной и рядом других государств.

Впрочем, принятие Конституции не означает, что ему придется уйти с поста. В РоSSии при схожих обстоятельствах обнулили президентские сроки Путина, что позволяет ему оставаться у власти до 2036 года.

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