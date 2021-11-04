Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым

"Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым".

Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства пожаловался, что президент РоSSии Владимир Путин, который сегодня уехал в оккупированный Севастополь, не пригласил его с собой в Крым.

Об этом сообщает є БЕЛТА.

"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие проблемы... И вот Владимир Владимирович мне все обещал- обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", – сказал Лукашенко.

Он предположил, что, если бы не сложилось с Крымом, то вместе с Путиным он мог бы посетить Санкт-Петербург – малую родину роSSийского президента – "посмотреть, что там делается".

"В свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину (вы знаете это место), и в Минск при любом удобном случае", - сказал Лукашенко.

Он рассказал, что ему бы хотелось посмотреть недавно установленный в Севастополе памятник на берегу Карантинной бухты. Лукашенко отметил, что Путин рассказывал ему об этом монументе, однако "хотелось бы посмотреть на этот памятник и знать эту историю".

Напомним, сегодня Путин приехал в оккупированный Севастополь, где принял участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства. Президент РФ возложил цветы к мемориалу, посвященному "окончанию Гражданской войны в РоSSии", в Карантинной бухте Севастополя. В церемонии также приняли участие роSSийский глава Севастополя Михаил Развожаев, постпред Путина в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также курсанты и юнармейцы.