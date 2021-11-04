Фюрер РФ приехал в оккупированный Крым

Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь, где участвует в мероприятиях по случаю роSSийского Дня народного единства.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что в центральной части города – на улицах в районе Херсонеса – выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.

Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному "окончению Гражданской войны в РоSSии", в Карантинной бухте Севастополя. В церемонии также приняли участие роSSийский глава Севастополя Михаил Развожаев, постпред Путина в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также курсанты и юнармейцы.

Перед приездом Путина автомобиль, на котором ездил Развожаев, продезинфицировали.