Фюрер РФ приехал в оккупированный Крым
Президент РФ принимает участие в мероприятиях по случаю роSSийского Дня народного единства.
Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь, где участвует в мероприятиях по случаю роSSийского Дня народного единства.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что в центральной части города – на улицах в районе Херсонеса – выставили полицейское оцепление, на остановках общественного транспорта и перекрестках дежурят патрули.
Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному "окончению Гражданской войны в РоSSии", в Карантинной бухте Севастополя. В церемонии также приняли участие роSSийский глава Севастополя Михаил Развожаев, постпред Путина в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также курсанты и юнармейцы.
Перед приездом Путина автомобиль, на котором ездил Развожаев, продезинфицировали.
Напомним, в РоSSии 4 ноября отмечают День народного единства, который с 2014 года де-факто перенесли и на оккупированный Крым. Этот праздник в РФ отмечают с 2005 года – он пришел на смену Дню согласия и примирения, который праздновали 7 ноября с 1996 по 2004 год и который, в свою очередь, заменил собой день годовщины Октябрьской революции.