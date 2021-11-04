Нацсовет инициировал четвертый иск об отмене лицензии канала "Наш"

Поводом стало украинофобское интервью с Бондаренко.

Нацсовет инициировал четвертый иск об отмене лицензии канала "Наш"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил в четвертый раз обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш").

Такое решение регулятор принял на заседании 4 ноября.

Новый иск будет касаться июльской передачи с участием бывшей "регионалки" Елены Бондаренко, которая "использовала в своей речи украинофобную лексику" и использовала "технологии разжигания вражды". Интервью с Бондаренко семь раз показали в повторе без какой-либо редакционной модерации.

"Формат интервью не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать норм законодательства о прекращении правонарушения в эфире. Кроме того, уставами лицензиатов предусмотрено требование к работникам телерадиокомпаний относительно объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации. В то же время ведущие Артем Никифор Пичик не пытались сбалансировать односторонность высказанной Бондаренко во время интервью позиции. Во время повторной трансляции передачи в записи работники телерадиоорганизаций также не приняли меры, чтобы пресечь правонарушение", - говорится в решении Нацсовета.

Учитывая, что это не первое подобное нарушение со стороны ООО "Наш 365", Национальный совет решил в очередной раз обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала.

На ООО "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ"), ретранслирующее программы "Нашего", наложили штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 119 544,75 грн.

Напомним, что предварительные иски об отмене лицензии телеканала "Наш" касались передач с Петром Симоненко, Андреем Пальчевским и Евгением Мураевым.

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