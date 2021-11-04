Образовательный омбудсмен: Требовать деньги у родителей учеников на нужды школы – незаконно

Горбачев призвал прекратить привлекать родительские средства на нужды, которые должны финансироваться из местного бюджета.

Образовательный омбудсмен: Требовать деньги у родителей учеников на нужды школы – незаконно
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев
Фото: facebook/Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что требовать деньги на нужды школы у родителей учеников – незаконно.

Об этом он заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасная община", передает "Украинская правда".

Горбачев обратился к главам территориальных общин и управлений образования с просьбой прекратить привлечение родительских средств на нужды, которые должны финансироваться из местного бюджета.

"Уважаемые главы территориальных общин, управления образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания денег из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции", - отметил омбудсмен.

Он также добавил, что родителей не следует привлекать к самостоятельному проведению ремонтных работ, поскольку это может быть опасным.

"Каждый ремонт должен отвечать техническим нормам и выполняться организацией, имеющей на это соответствующую подготовку и лицензию", – пояснил Горбачев.

Напомним, в 2018 году отменило положение о родительских комитетах. Однако родители имеют право объединяться для решения определенных вопросов.

Ежемесячно только в школах Киева, по подсчетам сообщества "Отцы SOS", с родителей собирают сотни миллионов гривен взносов. Проверить такие данные невозможно, поскольку эти средства собираются преимущественно наличными, соответственно, их никто не учитывает.  

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