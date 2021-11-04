СБУ инициировала исключение из "черного списка" артистов украинского актера Томусяка, попавшего туда по ошибке

Его фамилия числилась среди участников съемочной группы.

СБУ инициировала исключение из "черного списка" артистов украинского актера Томусяка, попавшего туда по ошибке
Валентин Томусяк
Фото: Facebook Valentin Tomusyak

Служба безопасности Украины инициировала исключение украинского актера Валентина Томусяка из числа лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее представление было направлено в Министерство культуры и информационной политики, сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности ранее рекомендовала Министерству принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке роSSийского пропагандистского фильма - "Солнцепек".

Фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы, поэтому он был включен в соответствующий перечень. Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что он не участвовал в съемках.

"Следовательно Валентина Томусяка было внесено ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех поданных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", – отметили в сообщении.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сегодня сообщил, что обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер попал в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины.

Валентин Томусяк снимался, в частности, в выходившем на 1+1 сериале "Крипосна". Сам актер в сообщении в Facebook отметил, что "не был в РоSSии, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны".

Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Лицам из этого списка запрещен въезд в Украину, а продукты с их участием запрещены к трансляции.



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