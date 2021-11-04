Акция началась в 19.00 на Почтовой площади в Киеве. В ней приняли участие около ста человек.

Фото: Lb.ua

Сегодня, 4 ноября, в Киеве провели акцию "Три года без Кати Гандзюк", посвященную годовщине смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция началась в 19.00 на Почтовой площади в Киеве . В ней приняли участие около ста человек. Участники зажгли лампадки и положили их к мемориалу. Активисты также зажгли файеры.

Как отметили организаторы акции, ежегодно 4 ноября активисты выходят на улицы, чтобы почтить память Екатерины Гандзюк и напомнить о требованиях о справедливом расследовании этого дела. Цель акции - напомнить властям, что справедливое расследование дела Кати Гандзюк - крайне необходимая победа для украинского общества.

"4 ноября мы снова собираемся, чтобы напомнить о деле Екатерины. В этот раз - чтобы выразить благодарность всем, кто боролся и борется за справедливое расследование по этому делу. С самого начала мы собрались для того, чтобы наказать заказчиков нападения на Екатерину. По состоянию на сегодняшний день ни один из заказчиков все еще не получил приговор. Однако, в отличие от других дел нападений на активистов, в деле Гандзюк есть прогресс, который вряд ли был бы достигнут, если бы не участие тысяч людей, которые поддерживали и поддерживают инициативу", - говорится на странице события в Facebook.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой у ее дома. 4 ноября она скончалась.

Владислава Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.