Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, отпустили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу, который в августе пытался ворваться с гранатой в здание Кабинета министров.

Об этом сообщил его адвокат Тарас Беспалый.

"Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - написал он в фейсбуке.

Адвокат также добавил, что следующее заседание состоится 28 декабря.

Напомним, утром 4 августа Прохнич зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать там гранату. Задержать бывшего бойца "Айдара" удалось благодаря его другу - волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

6 августа суд отправил Прохнича под стражу. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).