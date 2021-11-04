Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, отпустили под домашний арест

Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, отпустили под домашний арест
Фото: Національна поліція Києва

Суд изменил меру пресечения бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу, который в августе пытался ворваться с гранатой в здание Кабинета министров.

Об этом сообщил его адвокат Тарас Беспалый.

"Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - написал он в фейсбуке.

Адвокат также добавил, что следующее заседание состоится 28 декабря.

Напомним, утром 4 августа Прохнич зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать там гранату. Задержать бывшего бойца "Айдара" удалось благодаря его другу - волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

6 августа суд отправил Прохнича под стражу. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
В Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посолВ Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция закрыла дело против ветерана АТО из Тернопольской области, который во время самозащиты убил одного из нападавшихПолиция закрыла дело против ветерана АТО из Тернопольской области, который во время самозащиты убил одного из нападавших
В "Слуге народа" рассказали о кадровых перестановках в КабминеВ "Слуге народа" рассказали о кадровых перестановках в Кабмине
СБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутатаСБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутата
Зеленский осмотрел ледокол "Ноосфера", который приобрели для украинских полярниковЗеленский осмотрел ледокол "Ноосфера", который приобрели для украинских полярников
В Киевской области разоблачили руководителя военкомата, который помогал призывникам "уклоняться от армии"В Киевской области разоблачили руководителя военкомата, который помогал призывникам "уклоняться от армии"
"Прогнозируемое решение так называемого "суда", - МИД о продлении ареста Джелялу в оккупированном Крыму"Прогнозируемое решение так называемого "суда", - МИД о продлении ареста Джелялу в оккупированном Крыму
Суд в оккупированном Крыму продлил арест заместителю главы Меджлиса Нариману ДжеляловуСуд в оккупированном Крыму продлил арест заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
Правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря ЖовквыПравоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы
СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который хотел оформить украинскую пенсиюСБУ задержала бывшего боевика "ЛНР", который хотел оформить украинскую пенсию
Последние новости
Подгружаем последние новости