Верещук: для реинтеграции Донбасса нужна "мягкая сила"

Новая руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в основе ее работы будет лежать концепция "мягкой силы".

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады после назначения, отвечая на вопрос, что нужно для реинтеграции Донбасса.

"Для этого нужна мягкая сила. Нам нужно делать все, чтобы люди чувствовали, что они нужны нашему государству, что, несмотря на то, откуда мы - из Львова, Краматорска, Донецка или Луганска - все мы украинцы, мы имеем свое государство, за которое нужно бороться и держаться. Я надеюсь, что мягкая сила сработает для реинтеграции. Деоккупация - это наша армия, это другая стратегия", - заявила Верещук.

Напомним, что Ирина Верещук в четверг, 4 ноября, была назначена на должность главы Минреинтеграции после того, как ее предшественник Алексей Резников перешел на должность министра обороны.

В 2020 году в программном интервью, которое Резников дал LB.ua, он сказал, что Министерство реинтеграции будет "министерством мягкой силы".