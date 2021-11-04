Верещук на следующей неделе посетит Донбасс в статусе министра

Кадровых изменений в Минреинтеграции новый руководитель не планирует.

Новоназначенный вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на следующей неделе планирует посетить Донбасс.

Фото: Макс Требухов

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.

"Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе сразу немедленно поехать на Донбасс. Прежде всего - я хочу поговорить с людьми. Люди, которые там живут, лучше всего знают проблемы, они страдают от безработицы, от экологических угроз... У которых действительно проблемы с оплатой коммунальных услуг. Мы знаем, как тяжело сегодня даются льготы, которые нужно установить для тех территорий. Потому что я считаю, что они нуждаются в таких льготах", - сказала Верещук.

Она также отметила, что после того, как она приняла решение возглавить министерство, она постоянно встречается с внутренне перемещенными лицами и хорошо знает об их проблемах.

Верещук также подчеркнула, что кадровых изменений в министерстве она не планирует и готова работать с командой экс-главы МинВОТ Алексея Резникова.

"По коллективу - я вижу, что это люди энергичные, мотивированные, молодые, готовые работать. И я надеюсь, что они будут работать со мной... Я знаю, что первый заместитель выразил желание уйти вместе с господином Резниковым. Я желаю ему удачи на новом месте. А мы будем искать и формировать кадры. А так я хочу работать с коллективом, который есть", - сказала министр.

Верещук также рассказала, что при министерстве будет создан экспертный и общественный совет.

"Прошу – обращайтесь к нам, подавайте свои кандидатуры все, кто являются экспертами.... Идите к нам и воздействуйте на решения, потому что это – важно", - добавила министр.

Напомним, сегодня Рада назначила Верещук вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вместо Верещук в Раду от "Слуги народа" зайдет безработный на момент выборов помощник главы партии Александра Корниенко на общественных началах - Сергей Кострийчук.

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