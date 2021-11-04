Вячеслава Штучного снова назначили главой Апарата Верховной Рады

Он уже занимал этот пост в 2019–2020 годах.

Верховная Рада снова назначила Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады. "За" дали голоса 315 парламентариев.

Кандидатура руководителя Аппарата вносится спикером Верховной Рады. Штучный занимал этот пост с 2019 года, когда был сформирован новый парламент на досрочных выборах.

Однако в июле 2020 года Штучного уволили. Источники LB.ua сообщали, что он решил уволиться, поскольку планировал перейти на другую должность госслужбы. После этого президент Владимир Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления госохраны Украины – на должность, которую он занимал до возглавления Аппарата.

И.о. руководителя Аппарата стал Михаил Теплюк – руководитель Главного юридического управления парламента.

При этом в сентябре на тот момент еще глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью УП говорил, что Штучному не стоит возвращаться в парламент, потому что он более эффективен в должности заместителя начальника Управления госохраны.

Он также сказал, что Штучный якобы смотрел в журнал посетителей Разумкова.

Аппарат Верховной Рады – внутренний вспомогательный орган парламента, состоящий из должностных лиц, служащих и технического персонала. Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, общественного, аналитического, материально-технического и другого обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и депутатов. Сотрудники Аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а только обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.