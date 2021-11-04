Число полицейских офицеров общин вырастет в три раза, - Монастырский

Реформа децентрализации предполагает, чтобы жители общины знали каждого полицейского в лицо и доверяли ему.

Доверие к полицейским офицерам общин составляет более 70%. В следующем году Министерство внутренних дел планирует втрое увеличить количество офицеров общины – до двух тысяч. Чтобы в каждой общине был свой офицер, а в больших – в каждом старостинском округе.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на стартовавшем в Киеве форуме "Безопасная община".

По его словам, реформа децентрализации, в частности, предполагает, чтобы жители общины знали каждого полицейского в лицо и доверяли ему, а спасатель смог вовремя и быстро добраться до места чрезвычайной ситуации.

Монастырский привел статистку потерь за прошлый год. Так, в 2020-м на дорогах Украины погибли 3 554 человека, 1 728 - погибли во время пожаров, на воде - 1 201. Всего в прошлом году на мирной части Украины погибли 7 814 граждан. За этот же период на Донбассе Украина потеряла 50 военных.

"Невозможно проводить децентрализацию силовых подразделений, но должна быть проведена децентрализация услуг, которые должен получать каждый гражданин. Этой цели невозможно достичь без коммуникации. Если полицейский в районе, городе, дворе будет знать о нуждах жителей, его будут воспринимать, ему будут доверять, и мы достигнем своей цели", - цитирует главу МВД пресс-служба ведомства.

Денис Монастырский добавил, что продолжается и проект по обеспечению 100% личного состава патрульной полиции боди-камерами. Речь идет не только о видеофиксации правонарушений и работе собственно патрульных, но и о соблюдении прав гражданина и эффективности работы полиции.

Глава правоохранительного ведомства обратился к представителям общин и призвал взять на вооружение лучшие практики и лучший опыт для дальнейшей работы.

«Главное для нас – это коммуникация между центральной властью и территориальными общинами. По завершению форума будут созданы коммуникационные чаты, где будут присутствовать главы ОТО, руководители полиции и ГСЧС на местах. Я убежден, что это будет эффективный механизм обратной связи, который ранее отсутствовал", - добавил министр.

Полицейский офицер общины (ПОО) – это офицер Национальной полиции Украины, живущий и работающий в определенной территориальной общине (ТО). Его главные задачи – обеспечивать порядок, предотвращать правонарушения и преступления в пределах своей территориальной общины.