Первым вице-премьер-министром – министром экономики стала Юлия Свириденко

Она озвучила пять ключевых областей, на которых планирует фокусировать работу.

Верховная Рада проголосовала за назначение первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлии Свириденко.

"За" дали голоса 256 нардепов. При этом собственно "слуги" дали только 214 голосов при 226 минимально необходимых. Остальные добрались благодаря "Довире", внефракционным и "За будущее".

Она в ходе выступления отметила, что в настоящее время в Украине почти отсутствуют стимулы для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, также есть проблема с теневым бизнесом – 20-25% ВВП – теневые средства.

Для улучшения ситуации, по ее словам, нужно отойти от советских норм и запустить институты для усиления экономики, в частности – экспертно-кредитное агентство. Также нужно пересмотреть подход к государственному финансированию, делать "продуманные" инвестиции.

Планируется сосредоточиться на таких экономических кластерах, где инвестиции будут иметь наибольший эффект для государства:

машиностроение

энергетика, чтобы благодаря термомодернизации украинцы уже в следующем отопительном сезоне платили меньше

IT – увеличение заказов для оборонных и медицинских проектов

сельское хозяйство

строительство

Свириденко до настоящего времени была заместителем главы Офиса президента.

Согласно информации на сайте ОПУ, Свириденко начала карьеру в 2008 году в частном секторе. С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации: возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя главы Черниговской областной государственной администрации, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности главы областной государственной администрации.

В сентябре 2019 года была назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 – первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины от 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

С мая 2021 года – представитель государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз".

О том, что место Любченко в правительстве может занять Юлия Свириденко, писал LB.ua 1 ноября, когда фракция "Слуги народа" проводила заседание, на котором, в частности, обсуждала кадровые вопросы. Отмечалось, что Свириденко активно участвовала в подготовке проекта бюджета на 2022 год и взаимодействует с профильным комитетом ВР по бюджетному процессу.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия представил Свириденко как "очень профессионального человека". "Она активно участвует во всех обсуждениях экономических процессов. Юлия Свириденко была заместителем министра экономики, затем получила большой экспертный опыт в Офисе президента. Считаю, что она с первого дня будет работать на своем месте и будет разбираться во всех вопросах. Ей не нужно готовиться. Она просто пришла и работает", – говорил он.

О предыдущем первом вице-премьере Арахамия говорил, что он "хороший менеджер", но лучше, если эту должность займет женщина.

Однако уже в день отставки Алексея Любченко с должности министра экономики заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что к нему могут быть вопросы со стороны правоохранительных органов.

Впоследствии правоохранительные органы объяснили, что разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям. В ходе обысков были обнаружены документы, подтверждающие факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Кто именно эти фигуранты – не сообщается. Обыски проходили в центральном аппарате ГНС, в ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве , Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Любченко возглавлял ГНС до мая 2021 года, после этого и.о. главы службы стал Евгений Олейников.

В рамках расследования обыскали дом и бывший кабинет Любченко, со следственными действиями пришли и к Олейникову.