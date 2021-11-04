Новым министром стратегических промышленностей стал Павел Рябикин

Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по стратегическим промышленностям. Он до этого возглавлял Государственную таможенную службу.

За назначение проголосовали 237 народных депутатов, из них "Слуга народа" дала только 197 голосов, еще кнопки "за" нажали в "Доверии", "За будущее" и внефракционные. Оппозиция традиционно за кадры не голосует.

В ходе выступления Рябикин сообщил, что в стратегической промышленности сделаны шаги по формированию политики, но отсутствует нормативная база и подзаконные акты. Именно на этом он хотел бы сосредоточиться и сотрудничать с парламентом.

"Создание министерства дало толчок налаживанию сотрудничества между Минобороны и Генеральным штабом как заказчиками продукции оборонного назначения с производителями этой продукции. Все участники этого процесса должны работать как единичный механизм, без погрешностей", - высказался Рябикин.

Приоритетом он назвал максимальное обеспечение государственным заказом именно отечественных производителей, вне зависимости от формы собственности. Сейчас государственный оборонный заказ Украины на 70% зависит от импорта.

Минстратегпром – относительно новое министерство, которое было создано в июле 2020 года.

Предыдущего главу ведомства, Олега Урусского, в отставку отправили вчера. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что к нему есть несколько претензий: "есть личная претензия – я член комитета национальной безопасности и обороны, там уже шесть месяцев подряд говорят, что будет готов и заработает Реестр поставщиков по оборонной закупке. Шесть месяцев нас кормят завтраками, и ничего нет.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах – в 2000 и 2002 годах как самовыдвиженец на мажоритарных округах в Николаевской области, в 2012 – от партии УДАР. В 2015 году был советником мэра Киева Виталия Кличко.

С 2017 года – гендиректор международного аэропорта "Борисполь".