Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Верховная Рада 260 голосами назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Во время выступления перед депутатами Ирина Верещук отметила, что возвращение территорий и восстановление мира сверхважно для государства.

"Но настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от роSSийской оккупации. Деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – это большой вызов, трудный и долгий путь. И мы одолеем его", – заверила она.

Верещук пообещала, что министерство будет выполнять План реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Мы начнем с того, что проведем аудит выполнения, то есть насколько министерство выполняет профильные законы, постановления Кабинета министров, указы президента и решения СНБО", – пояснила она.

По результатам аудита откорректируют приоритеты и рабочие планы. Также Верещук хочет создать экспертный и общественный совет при министерстве.

Среди приоритетов Верещук:

обеспечить надлежащее финансирование проектов по реинтеграции, мобилизацию финансовых усилий международных партнеров

гуманитарная составляющая – человекоцентричность в отношении временно оккупированных территорий (ВОТ)

информационная политика – говорить на языке возвращения и воссоединения, поддержки и помощи с людьми на ВОТ

юридическая и дипломатическая работа – поддержка переговоров в ТКГ, создание "Украинского национального центра развития мира" для сбора доказательств нарушений прав со стороны РФ

сотрудничество с депутатами

работа с молодежью для возвращения Крыма и частей Донбасса, образование и трудоустройство молодежи с ВОТ

Относительно имплементации формулы Штайнмайера Верещук сказала, что сначала нужно выполнить условия безопасности, а затем переходить к политическим вопросам, которым является эта "формула".

Относительно того, войдет ли она в состав Трехсторонней контактной группы, Верещук ответила, что это вопрос высшего руководства государства. Состав делегации в ТКГ утверждает президент.

Ирина Верещук была избрана народным депутатом по списку "Слуги народа".

После окончания военного института 5 лет Верещук проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета. С июня по октябрь 2010 года – заместитель главы Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

31 октября 2010 года была избрана мэром Равы-Русской от партии "Сильная Украина". Была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 26 октября 2014 года.

В апреле 2015 года выступила одним из инициаторов и организаторов Социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально-ориентированных реформ, в ее составе презентовала программу реформ в разных городах Украины.

С января 2016 г. – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

С сентября 2017 г. – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

На парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" №29 в списке.

Член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава подкомитета по государственной безопасности и обороне. С 4 сентября по 15 ноября 2019-го — представитель Правительства в ВРУ. Сложила полномочия в ноябре 2019 года.

В 2020 году баллотировалась как кандидат в мэры Киева от "Слуги народа". Во время предвыборной кампании запомнилась рекламой, в которой она "полетала" над "мостом Кличко" с зеленым зонтиком.

Вместо Верещук в Раду от СН зайдет безработный на момент выборов помощник главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко на общественных началах - Сергей Кострийчук.

О том, что Верещук готовится на должность главы Минреинтеграции, источники LB.ua сообщали еще 27 октября. После официального оглашения ее кандидатуры Верещук сообщила, что на работе в министерстве планирует сосредоточиться на гуманитарном аспекте.

Она также сказала, что намерена провести аудит министерства.

Еще в октябре, когда разговоры о перестановках в Кабинете министров Дениса Шмыгаля начали звучать во властных кругах все чаще, Верещук говорила, что ее рассматривали в качестве министра обороны. В результате на должность главы МО избрали главу Минреинтеграции Алексея Резникова, а Верещук предложили стать министром вместо него.