Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
"За" дали голоса 260 депутатов.
Верховная Рада 260 голосами назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Во время выступления перед депутатами Ирина Верещук отметила, что возвращение территорий и восстановление мира сверхважно для государства.
"Но настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от роSSийской оккупации. Деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – это большой вызов, трудный и долгий путь. И мы одолеем его", – заверила она.
Верещук пообещала, что министерство будет выполнять План реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.
"Мы начнем с того, что проведем аудит выполнения, то есть насколько министерство выполняет профильные законы, постановления Кабинета министров, указы президента и решения СНБО", – пояснила она.
По результатам аудита откорректируют приоритеты и рабочие планы. Также Верещук хочет создать экспертный и общественный совет при министерстве.
Среди приоритетов Верещук:
- обеспечить надлежащее финансирование проектов по реинтеграции, мобилизацию финансовых усилий международных партнеров
- гуманитарная составляющая – человекоцентричность в отношении временно оккупированных территорий (ВОТ)
- информационная политика – говорить на языке возвращения и воссоединения, поддержки и помощи с людьми на ВОТ
- юридическая и дипломатическая работа – поддержка переговоров в ТКГ, создание "Украинского национального центра развития мира" для сбора доказательств нарушений прав со стороны РФ
- сотрудничество с депутатами
- работа с молодежью для возвращения Крыма и частей Донбасса, образование и трудоустройство молодежи с ВОТ
Относительно имплементации формулы Штайнмайера Верещук сказала, что сначала нужно выполнить условия безопасности, а затем переходить к политическим вопросам, которым является эта "формула".
Относительно того, войдет ли она в состав Трехсторонней контактной группы, Верещук ответила, что это вопрос высшего руководства государства. Состав делегации в ТКГ утверждает президент.
Ирина Верещук была избрана народным депутатом по списку "Слуги народа".
После окончания военного института 5 лет Верещук проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета. С июня по октябрь 2010 года – заместитель главы Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.
31 октября 2010 года была избрана мэром Равы-Русской от партии "Сильная Украина". Была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 26 октября 2014 года.
В апреле 2015 года выступила одним из инициаторов и организаторов Социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально-ориентированных реформ, в ее составе презентовала программу реформ в разных городах Украины.
С января 2016 г. – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.
С сентября 2017 г. – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.
На парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" №29 в списке.
Член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава подкомитета по государственной безопасности и обороне. С 4 сентября по 15 ноября 2019-го — представитель Правительства в ВРУ. Сложила полномочия в ноябре 2019 года.
В 2020 году баллотировалась как кандидат в мэры Киева от "Слуги народа". Во время предвыборной кампании запомнилась рекламой, в которой она "полетала" над "мостом Кличко" с зеленым зонтиком.
Вместо Верещук в Раду от СН зайдет безработный на момент выборов помощник главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко на общественных началах - Сергей Кострийчук.
О том, что Верещук готовится на должность главы Минреинтеграции, источники LB.ua сообщали еще 27 октября. После официального оглашения ее кандидатуры Верещук сообщила, что на работе в министерстве планирует сосредоточиться на гуманитарном аспекте.
Она также сказала, что намерена провести аудит министерства.
Еще в октябре, когда разговоры о перестановках в Кабинете министров Дениса Шмыгаля начали звучать во властных кругах все чаще, Верещук говорила, что ее рассматривали в качестве министра обороны. В результате на должность главы МО избрали главу Минреинтеграции Алексея Резникова, а Верещук предложили стать министром вместо него.