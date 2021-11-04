Закон о переходном периоде на Донбассе в этом году в Раде не будут рассматривать, – Верещук

Сначала планируют учесть замечания Венецианской комиссии.

Закон о переходном периоде на Донбассе в этом году в Раде не будут рассматривать, – Верещук
Фото: Макс Требухов

Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" №5844 в этом году в зале парламента не будут рассматривать, сначала нужно учесть замечания Венецианской комиссии.

Об этом во время выступления сообщила кандидат в министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Относительно 5844 – действительно, Венецианская комиссия предоставила перечень достаточно подробных рекомендаций и замечаний, которые нужно учесть. Я не скажу, что это произойдет до конца этого года, но в 2022 году мы планируем, что этот законопроект уже будет в зале парламента", – отметила она.

На вопрос об имплементации так называемой формулы Штайнмайера Верещук ответила, что это относится к политическим вопросам, а сперва нужно выполнить условия безопасности, а затем переходить к политике.

"Формула Штайнмайера относится именно к политическим вопросам. Поэтому когда до сих пор на временно неподконтрольную украинскую территорию не может добраться Красный крест, мы не можем менять наших пленных - мы не можем говорить о политических вопросах. Сначала безопасность – потом политические урегулирования", – отметила она.

Напомним, законопроект о переходном периоде был одобрен правительством в августе. Он имеет целью определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции; унифицировать подходы как относительно временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя; упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающие его новеллы — термины: переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация.

Кроме того, документ должен распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей; усилить социальную связь с временно оккупированными территориями; ввести элементы переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией и прочее.

Также предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупируемые территории, реинтеграция деоккупируемых территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Венецианская комиссия в заключение отметила, что проект закона предлагает создать лишь общую правовую рамку для различных мер переходного периода, из-за чего четко предусмотреть влияние этого закона в случае принятия невозможно.

Выполнение рамочного закона во многих деталях будет зависеть прежде всего от имплементирующих законов и подзаконных актов, которые необходимо будет разработать в будущем.

"Из-за общих и размытых норм... проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт", – отмечается в заключении комиссии.

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