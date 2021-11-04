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2021-11-04
Корниенко назвал возможные даты съезда "Слуги народа"
Партия может собраться 20 или 27 ноября.
Фото: sluga-narodu.com
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что анонсированный на ноябрь съезд партии может состояться 20 или 27 ноября.
Об этом он рассказал журналистам во время общения в кулуарах Верховной Рады.
"У нас съезды проходят на выходных. Через неделю его невозможно подготовить, потому что это документы и это областные конференции, а вот 20 и 27 ноября - эти даты я бы рассматривал", - сказал Корниенко.
Напомним, что последний съезд "Слуги народа" прошел 13 марта.
На нем был утвержден новый устав и новые органы управления. Согласно изменениям, в партии появились политический совет и национальный совет общин.