Корниенко назвал возможные даты съезда "Слуги народа"

Партия может собраться 20 или 27 ноября.

Корниенко назвал возможные даты съезда "Слуги народа"
Фото: sluga-narodu.com

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что анонсированный на ноябрь съезд партии может состояться 20 или 27 ноября.

Об этом он рассказал журналистам во время общения в кулуарах Верховной Рады.

"У нас съезды проходят на выходных. Через неделю его невозможно подготовить, потому что это документы и это областные конференции, а вот 20 и 27 ноября - эти даты я бы рассматривал", - сказал Корниенко.

Напомним, что последний съезд "Слуги народа" прошел 13 марта.

На нем был утвержден новый устав и новые органы управления. Согласно изменениям, в партии появились политический совет и национальный совет общин.

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