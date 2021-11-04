Корниенко назвал возможные даты съезда "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что анонсированный на ноябрь съезд партии может состояться 20 или 27 ноября.

Об этом он рассказал журналистам во время общения в кулуарах Верховной Рады.

"У нас съезды проходят на выходных. Через неделю его невозможно подготовить, потому что это документы и это областные конференции, а вот 20 и 27 ноября - эти даты я бы рассматривал", - сказал Корниенко.

Напомним, что последний съезд "Слуги народа" прошел 13 марта.

На нем был утвержден новый устав и новые органы управления. Согласно изменениям, в партии появились политический совет и национальный совет общин.