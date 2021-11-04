Резников рассказал о высоких ожиданиях от Верещук в Минреинтеграции
"Все уже наработано. Теперь нужно будет все это воплощать".
Новый министр обороны Алексей Резников надеется, что его преемница в Министерстве реинтеграции Ирина Верещук сможет воплотить в жизнь все наработки, созданные под его руководством.
Об этом он рассказал журналистам во время общения в кулуарах Верховной Рады.
"Все уже наработано, есть программы, пять законопроектов, много концепций, стратегий. Теперь госпоже Ирине нужно будет все это воплощать", - сказал Резников.
Он надеется, что связи Верещук в Верховной Раде пригодятся ей на министерском посту.
"Есть высокие ожидания от министерства, но с опытом народного депутата - а Ирина имеет фантастические контакты в парламенте - это министерство будет находиться в хорошем и комфортном режиме сотрудничества с парламентом", - сказал Резников.
Напомним, что Резников возглавлял Министерство реинтеграции с момента его создания в 2020 году.
В ноябре 2021 года Резников перешел на должность министра обороны, а депутата Ирину Верещук решили назначить вместо него в Минреинтеграции. Она сказала, что планирует начать работу в должности министра с аудита состояния выполнения министерством своих задач.