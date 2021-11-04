Резников рассказал о высоких ожиданиях от Верещук в Минреинтеграции

"Все уже наработано. Теперь нужно будет все это воплощать".

Новый министр обороны Алексей Резников надеется, что его преемница в Министерстве реинтеграции Ирина Верещук сможет воплотить в жизнь все наработки, созданные под его руководством.

Об этом он рассказал журналистам во время общения в кулуарах Верховной Рады.

"Все уже наработано, есть программы, пять законопроектов, много концепций, стратегий. Теперь госпоже Ирине нужно будет все это воплощать", - сказал Резников.

Он надеется, что связи Верещук в Верховной Раде пригодятся ей на министерском посту.

"Есть высокие ожидания от министерства, но с опытом народного депутата - а Ирина имеет фантастические контакты в парламенте - это министерство будет находиться в хорошем и комфортном режиме сотрудничества с парламентом", - сказал Резников.

Напомним, что Резников возглавлял Министерство реинтеграции с момента его создания в 2020 году.

В ноябре 2021 года Резников перешел на должность министра обороны, а депутата Ирину Верещук решили назначить вместо него в Минреинтеграции. Она сказала, что планирует начать работу в должности министра с аудита состояния выполнения министерством своих задач.

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