"Слуга народа" просит регламентный комитет дать оценку "оскорблениям и непристойным жестам" Лероса в адрес Зеленского

Нардеп назвал президента "изменником" и показал ему непристойный жест во время выступления в Верховной Раде.

Фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой дать оценку и отреагировать на слова внефракционного нардепа Гео Лероса во время выступления в парламенте.

Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук.

"Во время назначения Алексея Резникова на должность Министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", - отметила Палийчук в Telegram.

Во время выступления Лерос обратился к президенту и сказал, что "не боится сказать правду" и назвал президента "изменником", после чего показал Зеленскому средний палец. Спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить ему микрофон.

Нардеп Мария Мезенцева отметила, что такое поведение дискредитирует парламент перед международными партнерами, когда в рамках рассмотрения вопросов по теме дают субъективные оценки другим политикам и хамлят.

Лерос и раньше был известен своими критическими и резкими высказываниями в адрес президента. Он попал в парламент по номеру 23 в списке партии "Слуга народа", в 2020 году был исключен из состава одноименной фракции.