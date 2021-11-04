Резников планирует уменьшить бумажную волокиту в армии

"Пейперлесс нужно сделать и уменьшить глупую нагрузку на офицеров".

Новый министр обороны Алексей Резников заявил, что он планирует уменьшить бумажную волокиту в армии.

Об этом он рассказал журналистам во время общения в кулуарах Верховной Рады

"Одна из проблем [почему люди уходят из армии] – это бюрократия и лишний бумагооборот. Боевой офицер, вместо того чтобы заниматься составом своего подразделения, пишет кучу бумаг. Надо найти баланс: что должно быть обязательным в учете, чтобы потом не было вопросов со стороны правоохранительных органов, а что имеет лишний характер. Второе: мы живем в 21 веке. Наверное, какие-то антивандальные планшеты сделать не проблема, заказать софт, программу, где он это будет делать в электронном виде", - сказал Резников.

"Пейперлесс нужно сделать в армии и уменьшить таким образом глупую нагрузку на офицеров", - добавил он.

Напомним, что в июле 2021 года Верховная Рада приняла закон о paperless в сфере публичных услуг. Он предполагает сокращение количества бумажных справок, необходимых для получения тех или иных административных услуг.

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