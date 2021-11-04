Резников пообещал сотрудничество и кооперацию Минобороны и Генштаба

"Конкуренции не будет".

Резников пообещал сотрудничество и кооперацию Минобороны и Генштаба
Фото: скрин відео

Алексей Резников, назначенный Верховной Радой 273 голосами на должность министра обороны, пообещал сотрудничество и кооперацию между министерством и Генеральным штабом.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент LB.ua.

"Главная вещь, которая будет сделана: мы с господином Валерием Залужным организуем взаимодействие между Генеральным штабом и Министерством обороны. И любая существующая сейчас конкуренция будет отменена. Это будет сотрудничество, взаимодействие, кооперация", - сказал новоназначенный министр обороны.

Для защиты Вооруженных сил новоназначенный министр обороны пообещал привлечь все средства военной дипломатии.

Напомним, выступая в Раде перед голосованием, основными направлениями работы в своей должности Резников назвал:

  • обеспечение синергии действий – МО, Генштаб и профильный комитет парламента должны действовать как единый организм, Минобороны должна работать с Минстратегпромом, в синергии с международными партнерами, в частности, с НАТО;
  • изменение подхода к кадровой политике
  • повышение качества управления, полный аудит министерства, внимание к оборонным закупкам.

"Сильная армия – один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны", – подчеркнул Резников.

С марта 2020 года и до избрания на должность главы Минобороны Резников был вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий. С мая 2020 – первым заместителем главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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