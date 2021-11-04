NYT: новое исследование подтвердило роSSийское происхождение оружия в Донбассе

Британские аналитики изучили образцы вооружения, найденного на поле боя.

NYT: новое исследование подтвердило роSSийское происхождение оружия в Донбассе
Фото: conflictarm.com

Детальное изучение различных видов оружия и боеприпасов, которые использовались в войне на территории Украины, подтвердило, что РоSSия систематически снабжала вооружением незаконные военные формирования на Донбассе.

Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на исследование, финансируемое Европейским Союзом и Министерством иностранных дел Германии. Его проводила британская компания Conflict Armament Research, специализирующаяся на изучении передвижений и применении вооружений.

Предыдущие исследования по этой теме в основном основывались на фотографиях и данных разведки. Новый отчет сосредоточился на реальных образцах вооружения, найденных на месте боевых действий.

Специалисты изучили десятки видов стрелкового оружия, гранатометов, ПЗРК и тысячи боеприпасов, изъятых у пленных или убитых боевиков или с оставленных ими позиций. Они переписали серийные номера и идентифицировали другие признаки, позволяющие определить оружейных производителей.

Оказалось, что это вооружение могло взяться только с русских военных арсеналов. Например, специалисты обнаружили несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, никогда не находившихся на вооружении украинских вооруженных сил, а следовательно, не могли быть захвачены в них боевиками.

Есть у них и специализированное вооружение. Исследователи рассказали, в частности, о роSSийской мине-ловушке, которая устанавливается под фугасом и взрывается при попытке обезвредить мину.

В докладе также отмечается, что автоматы Калашникова, которые используются боевиками в конфликтах в других странах, часто собираются с разных единиц оружия. Несуществующие серийные номера компонентов там – обычное дело. Но в Украине этого не было, а значит, оружие имело более прямой путь с завода на поле боя.

Пули, изучаемые специалистами, были изготовлены в разное время, поэтому точно установить их происхождение кажется невозможным. Старейший патрон для АК, найденный на поле боя в Украине, датирован 1948-м годом.

Напомним, роSSийская делегация в Международном суде ООН в Гааге говорила, что боевики на Донбассе не получают вооружения из РФ, а находят его самостоятельно, например, в шахтах на Донбассе.

Однако международное сообщество давно признало, что оружие на Донбасс поставляет именно РоSSия.

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