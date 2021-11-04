Резников назначен министром обороны

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

"Слуги народа" дали 228 голосов (при 226 минимально необходимых для принятия решения), "За будущее" – 16, "Довира" – 10, внефракционные – 10. Остальные политсилы не дали ни одного голоса.

Кандидатуру Резникова представил президент, после чего слово взял Резников.

Фото: Макс Требухов

"На предыдущем посту, как член СНБО и как участник переговоров с РоSSийской Федерацией, я постоянно общался с нашими военными, с разведывательным сообществом и также с нашими международными партнерами. За последние дни я провел десятки встреч и вспомнил свой собственный опыт в армии, пытался сформировать собственно видение того, с чем мне придется иметь дело. И, соответственно, какую стратегию я должен избрать", – отметил он.

Резников добавил, что армия пользуется наибольшим доверием в обществе украинцев. В то же время, мы недостаточно заботимся об отдельных военных и относимся без необходимого уважения.

"Отношение во многих случаях такое, будто на этого солдата, сержанта или офицера мы рассчитываем только один раз. Пришел на контракт - контракт завершился, и он его не продлил", - высказался Резников.

Для того, чтобы изменить ситуацию, Резников предлагает сформировать целостное видение того, какая система обороны нужна Украине.

"Программно-стратегический документ уже есть, но нет этого на уровне воплощения, подзаконных актов... Война с Россией длится уже 8 лет. Гибридный характер конфликта, военный потенциал государства-оккупанта, а также ситуация с безопасностью в мире требуют, чтобы ответы Украины на эти вызовы были комплексными и адаптивными. Цена эскалации должна быть неприемлемой для агрессора, а стоимость временной оккупации территорий для них росла», – добавил он.

Основными направлениями в своей должности Резников отметил:

обеспечение синергии действий – МО, Генштаб и профильный комитет парламента должны действовать как единый организм, Минобороны должно работать с Минстратегпромом, в синергии с международными партнерами, в частности, с НАТО;

изменение подхода к кадровой политике;

повышение качества управления, полный аудит министерства, внимание к оборонным закупкам.

"Сильная армия – один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны", – подчеркнул Резников.

Вчера во время рассмотрения его освобождения от должности вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников сказал, что теперь не будет участвовать в Трехсторонней контактной группе как член делегации, но окончательное решение будет принимать президент.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по кандидатуре Резникова на должность министра обороны говорил: "Когда господин Таран сказал, что он будет уходить, мы хотели взять человека, который хороший, опытный менеджер, пользующийся уважением в международной среде, который может наладить все бизнес-процессы в Министерстве обороны по снабжению".

Алексей Резников политическую деятельность начал в 2008 году в качестве депутата Киевского городского совета. В 2014 году он снова был избран киевским депутатом, также стал заместителем городского головы-секретарем Киевского городского совета.

С марта 2020 года – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. С мая 2020 года – первый заместитель главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

С апреля 2016 по сентябрь 2018 был заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам внедрения самоуправляющихся полномочий. В 2017 году отвечал за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение" в Киеве от КГГА.

В 2018 году отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 от КГГА.

С ноября 2018 г. возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс".

2005 г., 2019 г. - член Наблюдательного совета АО "Ощадбанк Украины". На прошлой неделе главный редактор "Цензор нет" Юрий Бутусов написал, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. По его словам, на месте Андрея Тарана глава государства видит вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Разговоры об изменениях в Кабинете министров во властных кругах шли еще с лета. Тарана называли кандидатом на увольнение в начале сентября. Источники LB.ua в СН говорили, что "Таран рассорился со всеми. И очень «советский». Нам нужен более модерный человек". Официальная же причина его увольнения – состояние здоровья.

1 ноября Резников написал заявление на увольнение, а 2-го – отчитался о работе в министерстве. Его преемницей в должности министра готовятся назначить нардепа Ирину Верещук ("Слуга народа"). Она уже сообщила, что планирует на этом посту сосредоточиться на гуманитарном аспекте.