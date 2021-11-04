Верховная Рада направила средства на установку кислородных станций в больницах

В бюджете-2021 создаются новые программы на 650 млн. гривен и 150 млн.

Верховная Рада приняла законопроект №5460 по выделению средств на кислородные станции в больницах. За проголосовало 336 депутатов.

Закон вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год. Создаются новые бюджетные программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" на 650 млн. грн. и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций" на 150 млн. грн. грн.

Документ также предусматривает, что финансирование новых бюджетных программ будет осуществляться за счет дополнительных поступлений от НДС по ввозимым товарам, пояснил член регламентного комитета Павел Фролов в блоге "Цензор.нет".

"Учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, – установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, такие как кислородные баллоны или кислородные резервуары, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода: пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут использовать высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, а остальные пациенты, которым вполне достаточно кислорода из собственного генератора кислородной станции больниц, смогут его использовать", – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что обеспечение сети опорных больниц кислородными станциями позволит уменьшить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть и позволит полностью удовлетворить спрос в кислороде.

Этот законопроект был вынесен в повестку дня и очередного, и внеочередного заседания. Подписи за внеочередное в этом вопросе собирали "Голос" и "Европейская солидарность", предложение поддержали и другие.

В результате закон решили принимать в дежурном режиме, после избрания министра обороны, но к другим кадровым вопросам.