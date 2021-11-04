Верховная Рада направила средства на установку кислородных станций в больницах

В бюджете-2021 создаются новые программы на 650 млн. гривен и 150 млн.

Верховная Рада направила средства на установку кислородных станций в больницах
Фото: Стас Козлюк

Верховная Рада приняла законопроект №5460 по выделению средств на кислородные станции в больницах. За проголосовало 336 депутатов.

Закон вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год. Создаются новые бюджетные программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" на 650 млн. грн. и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций" на 150 млн. грн. грн.

Документ также предусматривает, что финансирование новых бюджетных программ будет осуществляться за счет дополнительных поступлений от НДС по ввозимым товарам, пояснил член регламентного комитета Павел Фролов в блоге "Цензор.нет".

"Учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, – установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, такие как кислородные баллоны или кислородные резервуары, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода: пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут использовать высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, а остальные пациенты, которым вполне достаточно кислорода из собственного генератора кислородной станции больниц, смогут его использовать", – говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что обеспечение сети опорных больниц кислородными станциями позволит уменьшить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть и позволит полностью удовлетворить спрос в кислороде.

Этот законопроект был вынесен в повестку дня и очередного, и внеочередного заседания. Подписи за внеочередное в этом вопросе собирали "Голос" и "Европейская солидарность", предложение поддержали и другие.

В результате закон решили принимать в дежурном режиме, после избрания министра обороны, но к другим кадровым вопросам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
В Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посолВ Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Рада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать СтефанчукРада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать Стефанчук
Верховная Рада уволила министра экологии АбрамовскогоВерховная Рада уволила министра экологии Абрамовского
Рада разрешила экстренную регистрацию лекарств от коронавируса в УкраинеРада разрешила экстренную регистрацию лекарств от коронавируса в Украине
Рада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатовРада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатов
"ЕС" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания по принятию закона о кислородных станциях в больницах"ЕС" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания по принятию закона о кислородных станциях в больницах
Рада разблокировала работу НАОКВОРада разблокировала работу НАОКВО
Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 годВерховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год
Рада может упростить изменение поставщика газа для потребителейРада может упростить изменение поставщика газа для потребителей
САП направила в суд еще одно дело против экс-нардепа КрючковаСАП направила в суд еще одно дело против экс-нардепа Крючкова
Рада запланировала внеочередное заседание на 2 ноябряРада запланировала внеочередное заседание на 2 ноября
Последние новости
Подгружаем последние новости