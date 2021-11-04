РоSSия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана в Украину, – Герус

Ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося.

РоSSийская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале.

" РФ остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ ", - написал он.

Герус отметил, что соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося.

Напомним, на прошлой неделе Минэнергетики заявляло, что в ноябре Украина ожидает импорт угля из Казахстана, Польши и Южно-Африканской республики. Первый замминистра Юрий Власенко отмечал, что работа тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это – 85% от общей поставки.

В ноябре, по его словам, планировалось увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн. тонн.