РоSSия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана в Украину, – Герус
Ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося.
РоSSийская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале.
"РФ остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ", - написал он.
Герус отметил, что соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь, и не касается поставок коксующегося.
Напомним, на прошлой неделе Минэнергетики заявляло, что в ноябре Украина ожидает импорт угля из Казахстана, Польши и Южно-Африканской республики. Первый замминистра Юрий Власенко отмечал, что работа тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это – 85% от общей поставки.
В ноябре, по его словам, планировалось увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн. тонн.
Также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля. Украинские компании уже имеют контракты на поставки угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания «Центрэнерго» планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Власенко.