Языковой омбудсман предложил переименовать города с русскими корнями в названиях

Кременю не нравятся названия Арбузинка, Северодонецк и Южноукраинск.

Языковой омбудсман предложил переименовать города с русскими корнями в названиях
Тарас Креминь
Фото: Сергей Нужненко

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил переименовать города с русскими корнями в названиях, таких как Северодонецк, Южное, Арбузинка и т.д.

Об этом он сказал в среду, 3 ноября, в эфире "Украинского радио".

Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов имеют русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - цитирует омбудсмана его пресс-служба.

Кремень сказал, что многие из них имели исторические названия: Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Напомним, что после Революции достоинства в Украине началась декоммунизация, во время которой была переименована почти тысяча населенных пунктов, в том числе областные центры Днепропетровск (стал Днепром) и Кировоград (стал Кропивницким).

В 2019 году Институт национальной памяти инициировал принятие закона о деколонизации для лишения Украины наследия РоSSийской Империи. Однако из-за смены власти это предложение так и осталось нереализованным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
В Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посолВ Украине планируют "с нуля" производить турецкие беспилотники "Bayraktar", – посол
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийская оперная прима Анна Нетребко презентовала в Вене кулинарную книгу и предложила поклонникам рецепт борщаРоSSийская оперная прима Анна Нетребко презентовала в Вене кулинарную книгу и предложила поклонникам рецепт борща
Зеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в ЕвропуЗеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу
Разумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента РадыРазумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента Рады
Депутаты предложили поправки в эскиз Большого Государственного ГербаДепутаты предложили поправки в эскиз Большого Государственного Герба
РоSSия предложила США взаимно отменить визовые ограничения для дипломатических учрежденийРоSSия предложила США взаимно отменить визовые ограничения для дипломатических учреждений
В Литве предложили установить четырехдневную рабочую неделю для молодых родителей-госслужащихВ Литве предложили установить четырехдневную рабочую неделю для молодых родителей-госслужащих
Депутаты предложили пять кандидатур на должность спикера РадыДепутаты предложили пять кандидатур на должность спикера Рады
Зеленский предложил Facebook открыть офис в УкраинеЗеленский предложил Facebook открыть офис в Украине
Кабмин предложил криминализировать подделку справок о прививкахКабмин предложил криминализировать подделку справок о прививках
В Раде предложили невакцинированным депутатам сдавать тесты на коронавирус перед заседаниямиВ Раде предложили невакцинированным депутатам сдавать тесты на коронавирус перед заседаниями
Последние новости
Подгружаем последние новости