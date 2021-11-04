Языковой омбудсман предложил переименовать города с русскими корнями в названиях

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил переименовать города с русскими корнями в названиях, таких как Северодонецк, Южное, Арбузинка и т.д.

Об этом он сказал в среду, 3 ноября, в эфире "Украинского радио".

Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов имеют русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - цитирует омбудсмана его пресс-служба.

Кремень сказал, что многие из них имели исторические названия: Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Напомним, что после Революции достоинства в Украине началась декоммунизация, во время которой была переименована почти тысяча населенных пунктов, в том числе областные центры Днепропетровск (стал Днепром) и Кировоград (стал Кропивницким).

В 2019 году Институт национальной памяти инициировал принятие закона о деколонизации для лишения Украины наследия РоSSийской Империи. Однако из-за смены власти это предложение так и осталось нереализованным.