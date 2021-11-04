РоSSия хотела быть частью "преуспевающего Запада", но не желала стоять в очереди "со многими странами, которые не имеют значения".

Глава НАТО с 1999 по 2004 год Джордж Робертсон заявил, что Владимир Путин в начале своего президентства рассматривал вопрос о вступлении РоSSии в Североатлантический альянс.

Об этом экс-глава военного блока рассказал в разговоре с One Decision Podcast, передает The Guardian.

"По словам бывшего генерального секретаря трансатлантического альянса, Владимир Путин хотел, чтобы РоSSия присоединилась к НАТО, но не желал, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявок и стояла в очереди "со многими странами, которые не имеют значения"", - сказано в сообщении.

Робертсон рассказал, что Путин на их первой встрече дал понять, что хочет, чтобы РоSSия была частью Западной Европы.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного и преуспевающего запада, которого в то время не было РоSSии", - сказал он.

Как отмечает The Guardian, слова Робертсона подтверждают то, что Путин сказал покойному Дэвиду Фросту в интервью BBC незадолго до того, как его впервые инаугурировали на пост президента РоSSии более 21 года назад.

Путин сказал Фросту, что не исключает вступления в НАТО "если и когда взгляды РоSSии будут учитываться, как взгляды равноправного партнера". Он заявлял, что ему было сложно представить НАТО как врага. "РоSSия является частью европейской культуры. И я не могу вообразить свою собственную страну в изоляции от Европы и того, что мы часто называем цивилизованным миром".

Как сообщалось, 18 октября министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров объявил о приостановлении работы представительства РФ при НАТО в связи с невозможностью его дальнейшей деятельности.

РоSSия также решила приостановить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитацию ее сотрудников приостановили с 1 ноября. Будет закрыто и информационное бюро НАТО в Москве, основанное при посольстве Королевства Бельгии.

Напомним, что члены роSSийской миссии при НАТО лишились аккредитации в Брюсселе из-за шпионской деятельности.