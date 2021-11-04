В Украине зафиксировали более 3 млн случаев ковида, число жертв превысило 70 тысяч

Вчера обнаружили более 27 тыс. заболевших – это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

В среду, 3 ноября, в Украине подтвердили 27 377 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

ППресс-служба Министерства здравоохранения информирует, что среди заболевших вчера - 1787 детей и 426 медиков.

В течение суток с ковидом были госпитализированы 5 472 человека. Выздоровели 12 464 человека, 699 – умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 3 ноября выявили в Днепропетровской (2254), Одесской (1899) областях, Киеве (1836), а также на Харьковщине (1656) и Житомирщине (1559).

За все время пандемии в Украине заболели 3 006 463 человека, выздоровели от коронавируса 2 479 138 человек, жертвами коронавируса стали 70 146 украинцев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 23 393 новых случая ковида и 720 связанных с болезнью смертей.

Как отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, "зеленый" сценарий распространения коронавируса в Украине не реализовался, до конца года от COVID-19 могут умереть еще 24 тысячи человек.