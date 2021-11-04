Украинский воин получил ранение на Донбассе

РоSSийские наемники шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе операции Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня. Враг дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате обстрелов был ранен украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

"Воину была оказана домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вчера вблизи Лобачевого противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пивденного оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки враг стрелял из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Около Золотого-3 оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки роSSийские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 4 ноября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.