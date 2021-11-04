На востоке Украины учились отбивать атаки террористов на стратегические объекты

Перед участниками тренировок стояла задача своевременного обнаружения взрывного устройства и предупреждения теракта.

Главное Управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провели межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области.

По легенде, условные террористы готовили взрыв на объединении "Азот". Поражение этого объекта критической инфраструктуры могло бы повлечь за собой экологическую катастрофу регионального масштаба.

"Целью тренировок стала проверка состояния антитеррористической защищенности стратегически важного предприятия и готовности силовиков к противодействию возможным угрозам. В частности, перед участниками тренировок стояла задача своевременного обнаружения взрывного устройства и предупреждения теракта на химическом предприятии", - говорится в сообщении.

Участники тренировок в условиях, максимально приближенных к реальным, продемонстрировали готовность к действиям в экстремальной обстановке. В частности успешно провели мероприятия по разминированию и отработали алгоритм действий в условиях диверсионной опасности.

В тренировках приняли участие сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, ГСЧС и других ведомств-субъектов противодействия террористическим угрозам.