Подозреваемых по делу Гандзюк оставили под стражей до 11 декабря

Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 декабря Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

“3 ноября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на определение судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября, которым обвиняемым М. и Л. продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 декабря 2021 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что по результатам апелляционного рассмотрения определение судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой у ее дома. 4 ноября она скончалась.

Владислава Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.