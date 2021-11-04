Херсонщина постепенно выходит из третьей волны коронавируса, - главный санврач области

На Херсонщине в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, передает "Укринформ".

Он отметил, что новая волна коронавируса неизбежна, поэтому вакцинацию следует продолжать.

"У нас уже два дня мы имеем постепенное, но снижение показателей заболеваемости. Мы первые вошли в эту волну, и мы начинаем из нее первые выходить... Проходит уже третья волна, но я понимаю, что будет четвертая, и надо сделать все, чтобы мы не имели столь высокого уровня заболеваемости, смертности, не имели тех ограничений, которые мы сегодня имеем", - подчеркнул Ромаскевич.

По его словам, нынешняя ситуация является, в том числе, следствием действий так называемых активакцинаторов, а также недостаточно эффективных действий по вакцинации, в первую очередь, среди целевых групп.

В Херсонской области лабораторно подтверждено 67 680 случаев коронавируса, при этом 43 851 человек выздоровел, умерло 2047 человек.

Напомним, 15 октября Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" карантинную зону.