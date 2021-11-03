Руководитель налоговой Олейников рассказал об обысках в своем доме

Правоохранители провели обыски у и.о. главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова по месту жительства, а также в доме его матери.

Об этом сообщил Олейников, передает "Интерфакс-Украина".

"Следственные действия осуществляются по решению суда. В отношении себя лично могу сказать, что обыски прошли в жилье, где я живу лично вместе с семьей, а также по месту жительства моей матери", – сказал Олейников на пресс-брифинге в среду.

Он пояснил, что правоохранители подозревают его в причастности к прикрытию незаконной деятельности определенной группы предприятий.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обыски у и.о. главы налоговой службы Евгения Олейникова прошли в рамках следственных действий относительно схем "скруток" с ПДВ. Обыски также прошли у бывшего первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.