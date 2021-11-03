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2021-11-03
Зеленский уволил начальника Управления разведки Госпогранслужбы Демченко
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.
Соответствующий указ №560/2021 обнародован на сайте главы государства.
"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
Напомним, сегодня Кабинет министров уволил руководство Государственной экологической инспекции. Правительственным распоряжением от 3 ноября Андрей Малеванный уволен с должности главы, Виктор Канцурак - с должности заместителя главы Госэкоинспекции.