Зеленский уволил начальника Управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Зеленский уволил начальника Управления разведки Госпогранслужбы Демченко
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.

Соответствующий указ №560/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, сегодня Кабинет министров уволил руководство Государственной экологической инспекции. Правительственным распоряжением от 3 ноября Андрей Малеванный уволен с должности главы, Виктор Канцурак - с должности заместителя главы Госэкоинспекции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Зеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетикеЗеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетике
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителяПравительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителя
Любченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентстваЛюбченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентства
Нардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики ЛюбченкоНардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики Любченко
Верховная Рада уволила министра экологии АбрамовскогоВерховная Рада уволила министра экологии Абрамовского
Зеленский не успел выступить на климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном, - КулебаЗеленский не успел выступить на климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном, - Кулеба
Зеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетикеЗеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетике
Зеленский встретился с Байденом в кулуарах COP26Зеленский встретился с Байденом в кулуарах COP26
Зеленский подписал новый санкционный пакет против РоSSииЗеленский подписал новый санкционный пакет против РоSSии
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Зеленский заявил о намерениях Украины сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030-муЗеленский заявил о намерениях Украины сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030-му
Последние новости
Подгружаем последние новости