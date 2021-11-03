Зеленский уволил начальника Управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления разведки Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.

Соответствующий указ №560/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, сегодня Кабинет министров уволил руководство Государственной экологической инспекции. Правительственным распоряжением от 3 ноября Андрей Малеванный уволен с должности главы, Виктор Канцурак - с должности заместителя главы Госэкоинспекции.