Президент Грузии: Саакашвили не будет помилован

Глава государства отметила, что больше не вернется к этому вопросу.

Президент Грузии: Саакашвили не будет помилован
Саломе Зурабішвілі
Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Об этом она сказала в среду на специальном брифинге, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Моя позиция по поводу помилования бывшего президента жесткая и неизменная - нет и никогда", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, Саакашвили по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации.

"Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особым заключенным, требующим от администрации пенитенциарной службы и власти особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - сказала Зурабишвили, добавив, что к этому вопросу больше не вернется.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Ранее врач с согласия Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемию (заболевание крови), и подчеркнул, что "ему категорически нельзя голодать".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Зеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетикеЗеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетике
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государстваКремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государства
Арахамия: «Свириденко будет профессиональным первым вице и главой Минэкономики с первого дня»Арахамия: «Свириденко будет профессиональным первым вице и главой Минэкономики с первого дня»
Рада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать СтефанчукРада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать Стефанчук
Ярош рассказал, чем будет заниматься в должности советника главнокомандующего ВСУЯрош рассказал, чем будет заниматься в должности советника главнокомандующего ВСУ
Арахамия: "Любченко – нормальный менеджер, просто женщина – вице-премьер будет лучше"Арахамия: "Любченко – нормальный менеджер, просто женщина – вице-премьер будет лучше"
Шмыгаль: отключений газа и света не будетШмыгаль: отключений газа и света не будет
Разумков: "Рассмотрение вопроса о лишении меня мандата на съезде "Слуги народа" будет нарушением закона"Разумков: "Рассмотрение вопроса о лишении меня мандата на съезде "Слуги народа" будет нарушением закона"
Зеленский впервые после избрания президентом возглавил антирейтинг украинских политиков, - опросЗеленский впервые после избрания президентом возглавил антирейтинг украинских политиков, - опрос
Во втором туре местных выборов в Грузии побеждает правящая партия (обновлено)Во втором туре местных выборов в Грузии побеждает правящая партия (обновлено)
Нацсовет будет проверять СМИ на предмет распространения фейков о COVID-19Нацсовет будет проверять СМИ на предмет распространения фейков о COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости