Президент Грузии: Саакашвили не будет помилован

Глава государства отметила, что больше не вернется к этому вопросу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Об этом она сказала в среду на специальном брифинге, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Моя позиция по поводу помилования бывшего президента жесткая и неизменная - нет и никогда", - заявила Зурабишвили.

По ее словам, Саакашвили по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации.

"Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особым заключенным, требующим от администрации пенитенциарной службы и власти особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - сказала Зурабишвили, добавив, что к этому вопросу больше не вернется.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Ранее врач с согласия Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемию (заболевание крови), и подчеркнул, что "ему категорически нельзя голодать".