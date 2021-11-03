Уроженка Черновцов Инна Верникова стала депутатом горсовета Нью-Йорка

Уроженка Черновцов Инна Верникова одержала победу на выборах муниципального совета Нью-Йорка, состоявшихся вчера, 2 ноября.

Как сообщил УНИАН глава правления Еврейской общины Черновицкой области Леонид Мильман, 37-летняя экс-черновчанка баллотировалась в депутаты горсовета Нью-Йорка от Республиканской партии в избирательном округе №48.

Мильман рассказал, что Верникова родилась в Черновцах, училась в местной школе №41. Когда девочке исполнилось 12 лет, она вместе со своей семьей переехала на жительство в США .

Верникова работает адвокатом и владеет собственной фирмой, занимающейся гражданскими и миграционными судебными делами. Высшее образование бывшая черновчанка получила во Флориде.

Как сообщали, мэром Нью-Йорка избрали демократа Эрика Адамса. Он станет вторым чернокожим мэром крупнейшего города США .