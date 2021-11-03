Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителя

Виктора Канцурака сразу назначили госсекретарем Минагрополитики.

Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеванного и его заместителя
Віктор Канцурак
Фото: pep.org.ua

Кабинет министров уволил руководство Государственной экологической инспекции. Правительственным распоряжением от 3 ноября Андрей Малеванный уволен с должности главы, Виктор Канцурак - с должности заместителя главы Госэкоинспекции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В то же время правительство назначило Канцурака государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия, согласовав увольнение с этой должности Екатерины Авраменко.

Кроме того, правительство приняло еще ряд кадровых решений: Евгений Зборовский назначен главой "Укртрансбезопасности"; Ольга Саминина – директором ГП "Бердянский морской торговый порт"; Александр Медведик – директором ГП "Николаевский морской торговый порт".

Малеванного назначили главой Госэкоинспекции в мае прошлого года. До этого он находился с 2011 года на госслужбе, в частности, на руководящих должностях в ГУ Госземагентства в Киеве и Киевской области, в аппарате и департаменте благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.

В 2016-м Канцурак был назначен на должность заместителя министра экологии. Однако практически сразу министр экологии Остап Семерак отстранил своего заместителя из-за коррупционного скандала.

Напомним, сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра по защите окружающей среды Романа Абрамовского. Его преемником в должности может стать нынешний заместитель и в.и.о. министра Руслан Стрелец.

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