Боевика "ДНР" Лусварги в Бразилии посадили на восемь лет

На родине он попался на перевозке наркотиков и боеприпасов.

Бразильский наемник роSSийских оккупационных войск на Донбассе Рафаэль Лусварги получил приговор в Бразилии . Его приговорили к более чем 8 годам тюрьмы строгого режима по делу о наркотиках.

Об этом пишет Новинарня.

Лусварги был арестован в декабре 2016 года в Борисполе, получил в Украине срок за терроризм и был освобожден по обмену. В мае 2021-го его разоблачили с незаконным грузом в Бразилии . У 36-летнего Лусварги нашли 25 кг марихуаны, порцию похожего на кокаин вещества и 350 боеприпасов.

Кроме того, у "Бразильца" были конфискованы деньги, его загранпаспорт и мотоцикл.

Решение осудить Лусварги на 8 лет, 1 месяц и 6 дней лишения свободы обязательного строгого режима, особенно на начальном этапе заключения, было обнародовано в суде Сан-Паулу 26 октября. Кроме того, Лусварги должен заплатить 780-дневный штраф (вычисляется как 1/30 от минимальной заработной платы в день). Поскольку в 2021 году минимальная зарплата в Бразилии была установлена на уровне 1 100 реалов, осужденный должен оплатить 28 600 реалов, или 5 050 долларов США .

Суд отклонил просьбу Лусварги ожидать рассмотрения возможной апелляции. А также рекомендовал пребывание преступника в том же пенитенциарном заведении, где он находился с начала своего ареста в мае.

Было решено, что у Лусварги изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны BLU, Samsung и Aura; 259,70 реалов (около 50 долл. США) и 3,70 евро; весы; компьютер MacBook IBM с мышью и подзарядкой; мотоцикл Honda Biz 125 ES, – передаются на баланс Национального фонда против наркотиков (FUNAD). Остальные вещи как не имеющие экономической ценности, а также наркотики и патроны отправили на уничтожение.