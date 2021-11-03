Кабмин назначил и.о. министра защиты окружающей среды

Кабинет министров назначил Руслана Стрельца исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кадровое решение принято после освобождения от должности Романа Абрамовского.

"Временно возложено выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Руслана Стрельца", - сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Верховная Рада сегодня уволила министра экологии Романа Абрамовского. "За" проголосовали 322 народных избранника.

Ранее глава фракции "Слуга народа" заявлял, что преемником уволенного министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского пока будет его заместитель Руслан Стрелец в качестве временного и. о. Затем вопрос полноценного руководителя министерства будет вынесен на рассмотрение депутатов в зал.