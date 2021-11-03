РоSSийская оперная прима Анна Нетребко презентовала в Вене кулинарную книгу и предложила поклонникам рецепт борща
Певица скандально известна благодаря финансовой поддержке террористической организации "ДНР".
Всемирно известная роSSийская оперная певица Анна Нетребко издала сборник кулинарных рецептов и уже представила его в Вене.
Книга вышла на немецком языке. Ее презентация призвана привлечь внимание к новому компакт-диску певицы Amata dalle tenebre (с итальянской – влюблена в темноту). Выход альбома запланирован на 5 ноября, пишет мюнхенская. Sueddeutsche Zeitung.
Среди предлагаемых поклонникам блюд – борщ, который Нетребко называет русским блюдом.
Анна Нетребко, которую называют одним из лучших сопрано мира, родилась в Краснодаре – историческом центре украинской этнической области Кубань. Недавно отметила 50-летие. Гражданка РФ, с 2006 года также гражданка Австрии, живет в Вене. Скандально известна благодаря финансовой поддержке террористической организации "ДНР".
Напомним, украинский борщ в этом году попал на третье место в списке 20-ти лучших супов CNN Travel.
Инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне. Впоследствии Мишлен по просьбе украинского посольства во Франции исправил свой релиз.
Впоследствии Google в рамках проекта Arts&Culture указал борщ как "русское блюдо".
В марте Украина номинировала борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Рассмотрение заявки может занять несколько лет.