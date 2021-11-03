РоSSийская оперная прима Анна Нетребко презентовала в Вене кулинарную книгу и предложила поклонникам рецепт борща

Певица скандально известна благодаря финансовой поддержке террористической организации "ДНР".

РоSSийская оперная прима Анна Нетребко презентовала в Вене кулинарную книгу и предложила поклонникам рецепт борща
Фото: sueddeutsche.de

Всемирно известная роSSийская оперная певица Анна Нетребко издала сборник кулинарных рецептов и уже представила его в Вене.

Книга вышла на немецком языке. Ее презентация призвана привлечь внимание к новому компакт-диску певицы Amata dalle tenebre (с итальянской – влюблена в темноту). Выход альбома запланирован на 5 ноября, пишет мюнхенская. Sueddeutsche Zeitung.

Среди предлагаемых поклонникам блюд – борщ, который Нетребко называет русским блюдом.

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко, которую называют одним из лучших сопрано мира, родилась в Краснодаре – историческом центре украинской этнической области Кубань. Недавно отметила 50-летие. Гражданка РФ, с 2006 года также гражданка Австрии, живет в Вене. Скандально известна благодаря финансовой поддержке террористической организации "ДНР".

Напомним, украинский борщ в этом году попал на третье место в списке 20-ти лучших супов CNN Travel.

Инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне. Впоследствии Мишлен по просьбе украинского посольства во Франции исправил свой релиз.

Впоследствии Google в рамках проекта Arts&Culture указал борщ как "русское блюдо".

В марте Украина номинировала борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Рассмотрение заявки может занять несколько лет.

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